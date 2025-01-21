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Костромичи смогли увидеть парад планет

Костромичи смогли увидеть парад планет Вечером 20 января жители Костромской области стали свидетелями крайне редкого и впечатляющего астрономического явления — парада планет.

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