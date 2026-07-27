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Районная неделя

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Любителей футбола из Войковского пригласили на бесплатные тренировки

Если вы давно откладывали спорт «на потом», отличный повод начать появился прямо сейчас. В рамках городских проектов «Мой спортивный район» и «Лето в Москве» на площадке у дома 39 по Ангарской улице проходят бесплатные открытые занятия по футболу.

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