Заноза

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Газовый рэкет: ЕС хочет отобрать у России 50% «Северного потока-2»

Газовый рэкет: ЕС хочет отобрать у России 50% «Северного потока-2»

  25 августа суд в немецком Дюссельдорфе постановил отклонить апелляцию оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG, пытавшейся оспорить решение немецкого регулятора о сохранении проекта под действием газовой директивы Евросоюза.

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