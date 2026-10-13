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Калужские новости

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Беспилотники ВСУ ударили по школе и жилым домам в Калужской области

Беспилотники ВСУ ударили по школе и жилым домам в Калужской области

В результате ночного массированного налета в Мосальском округе пострадали школа, два частных дома и автомобиль, есть подробностиПодробности ночного массированного налета 13 октября на Калужскую область рассказал губернатор Шапша.

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