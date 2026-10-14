В Северодвинске 41-летняя вдова участника СВО передала около 5 миллионов рублей мошенникам, которые под видом сотрудников силовых ведомств убедили её отвезти деньги в Москву якобы для проведения экспертизы.
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