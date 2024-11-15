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В посёлке Мостовском из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В посёлке Мостовском из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Спасатели призывают не оставлять без внимания источники открытого огня и не курить в помещениях. Обезопасить себя можно, установив пожарный извещатель.

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