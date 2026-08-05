Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О будущем Крылатой Пехоты

О будущем Крылатой Пехоты

Так, племяху с днюхой поздравил, строго-настрого запретив сегодня в полосатом купальнике плескаться в городских фонтанах, теперь (пользуясь служебным положением) от всей кирзовой души — слова признания и благодарности за службу и служение причастным к Воздушно-Десантным Войскам воинам.

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