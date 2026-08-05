О будущем Крылатой Пехоты

Так, племяху с днюхой поздравил, строго-настрого запретив сегодня в полосатом купальнике плескаться в городских фонтанах, теперь (пользуясь служебным положением) от всей кирзовой души — слова признания и благодарности за службу и служение причастным к Воздушно-Десантным Войскам воинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии