О будущем Крылатой Пехоты

Так, племяху с днюхой поздравил, строго-настрого запретив сегодня в полосатом купальнике плескаться в городских фонтанах, теперь (пользуясь служебным положением) от всей кирзовой души — слова признания и благодарности за службу и служение причастным к Воздушно-Десантным Войскам воинам.