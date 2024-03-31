25 лучших первоапрельских розыгрышей. 1 Временные трудности Первого апреля 1980 года телеканал ВВС заявил, что часы Биг-Бен, дабы они не отставали от прогресса, будут переделаны из механических в электронные.
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