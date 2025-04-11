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Диетолог Черняева назвал смесь кетчупа с майонезом опасной для здоровья

Диетолог Черняева назвал смесь кетчупа с майонезом опасной для здоровья

Майонез и кетчуп по отдельности вредны для здоровья, а вместе могут быть и вовсе опасны. Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева сообщила «Радио 1», что эти соусы слишком сладкие и калорийные.

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