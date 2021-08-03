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Великобритания склоняется запретить сделку между NVIDIA и Arm во имя национальной безопасности

Великобритания склоняется запретить сделку между NVIDIA и Arm во имя национальной безопасности

Великобритания рассматривает возможность заблокировать поглощение Arm корпорацией NVIDIA из-за потенциальных рисков для национальной безопасности страны.

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