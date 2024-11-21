США рассчитывают силы для обмена ядерными ударами

В Пентагоне обозначили условие для обмена ядерными ударами. Пентагон рассмотрел возможность обмена ядерными ударами, при этом условием является сохранение части ядерного арсенала США, как заявил Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования.
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