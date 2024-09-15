Полицейские задержали хулиганов, пытавшихся ослепить экипаж самолета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании злоумышленников, которые пытались нанести вред экипажу самолета «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург – Челябинск.