Полицейские задержали хулиганов, пытавшихся ослепить экипаж самолета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании злоумышленников, которые пытались нанести вред экипажу самолета «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург – Челябинск.
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