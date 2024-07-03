Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём сотрудников Госавтоинспекции

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! У вашего ведомства долгая и насыщенная история, в которой отразились разные периоды жизни нашей страны.
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