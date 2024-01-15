QatarEnergy приостановила перевозку СПГ по Красному морю из-за угроз безопасности

QatarEnergy приостановила перевозки СПГ по Красному морю из-за проблем с безопасностью. Второй в мире экспортер СПГ будет направлять топливо в Европу по пути вокруг мыса Доброй Надежды, который на несколько тысяч километров длиннее.
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