FT: Китай не будет выполнять условия Великобритании при строительстве посольства

Пекин не планирует выполнять требования Лондона по созданию контролируемого общественного доступа к цистерцианским руинам при строительстве нового китайского посольства в столице Великобритании, пишет газета Financial Times (FT).
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