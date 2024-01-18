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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google обновляет заявление об отказе от ответственности Chrome Incognito на фоне урегу...

Google обновляет заявление об отказе от ответственности Chrome Incognito на фоне урегу...

Google обновляет заявление об отказе от ответственности Chrome Incognito на фоне урегулирования иска на 5 млрд долларовПосле обвинений пользователей в незаконном отслеживании активности даже в режиме инкогнито Chrome, Google тихо обновила описание этой функции.

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