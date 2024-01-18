Google обновляет заявление об отказе от ответственности Chrome Incognito на фоне урегу...

Google обновляет заявление об отказе от ответственности Chrome Incognito на фоне урегулирования иска на 5 млрд долларовПосле обвинений пользователей в незаконном отслеживании активности даже в режиме инкогнито Chrome, Google тихо обновила описание этой функции.
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