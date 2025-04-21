Японцы не хотят опасной конфронтации с Москвой из-за Курил

Как уже отмечалось, японские власти до последнего времени практически не реагировали на вербальные увещевания МИД РФ по поводу враждебной, антироссийской, а теперь и чисто антирусской пропаганды, а также в связи с военными акциями, направленными на обострение ситуации в пограничных районах в непосредственной близости от территории РФ.