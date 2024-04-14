Легковушка сбила ребенка на электросамокате в Выборгском районе Петербурга

Полиция проводит проверку Накануне, 13 апреля, около двух часов дня у дома 101 на улице Первого Мая в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием ребенка на электросамокате, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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