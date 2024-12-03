До семи выросло число погибших постояльцев соццентра в Алтайском крае

Внутренние помещения соццентра. Обложка © Кадр видео Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю В больнице Барнаула скончался седьмой постоялец частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае, где произошло предполагаемое отравление.
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