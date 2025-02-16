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Единственное место Германии - на скамье подсудимых

Единственное место Германии - на скамье подсудимых

И еще о Германии.Шольцу указали его местоПресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление Шольца о том, что переговоры между Путиным и Трампом проходили без участия Германии и были похожи на «диктаторский мир».

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Комментарии
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Eduard
Правильно! Про взорваные газопроводы Европа молчит,надеется,что все забыли преступления!
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20 час.
Eduard
Мы все по-сути &quot;диктаторы&quot;.Начальники,подчиненые!
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20 час.
Александр Любицкий
Это НЕ Псаки!!!
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18 час.
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