Более половины опрошенных россиян считают местные продукты лучше зарубежных

Более половины опрошенных россиян (57%) согласны с тем, что отечественные продукты безопаснее иностранных, 53% уверены, что продукция из России вкуснее, чем зарубежная, сообщает ТАСС со ссылкой на «Фидбэк».
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