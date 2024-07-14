ГАЗ готовит вездеход-преемник легендарного ГАЗ-66: первое фото

В России может появиться преемник легендарного гражданско-армейского вездехода ГАЗ-66. В Сети появилось фото, демонстрирующее грузовик повышенной проходимости на шасси «Садко NEXT» и с кабиной от «Валдая NEXT».
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