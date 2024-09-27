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ФСБ: агент Украины собирал данные о защите Крымского моста, работая монтером

ФСБ: агент Украины собирал данные о защите Крымского моста, работая монтером

В ФСБ сообщили, что один из агентов Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что передавал куратору через мессенджер фотографии и координаты систем противовоздушной обороны (ПВО) Крыма, когда работал монтером на железной дороге.

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