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Царьград

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"В 14:00 отойдите от микроволновок": Учёные заявили о серьёзной угрозе в каждом офисе

"В 14:00 отойдите от микроволновок": Учёные заявили о серьёзной угрозе в каждом офисе

Отойдите от офисной микроволновки - в 14:00 она опаснее всего для здоровья. Учёные заявили о серьёзной угрозе в каждом офисе.

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