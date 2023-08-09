Дмитрий Губерниев: «Люди, неужели не порадуетесь за Тимановскую? Чую, пробуждаются силы квасные, фильм «Кипящие пердаки, страсти по бегунье»

Белорусская легкоатлетка получила право выступать за Польшу. «Люди, неужели вы не порадуетесь за бегунью Тимановскую? Где великодушие? Где понимание? Где человечность? Или токмо злоба да зависть бессильная? Нешто не сможем проявить людские качества? Ужель не совладаем с пороками человеческими? Паче чаяния презлым заплатим за предобрейшее? Где доброта, люди? Где мозговая деятельность? Где кровоснабжение органов наших? Сердце… Легкие… Кровь да лимфа? Артериальная да венозная кровушка? Большой да малый кровообращения круги? Давление нормальное? Желудка да поджелудочной железы функционал? Легкие и железа щитовидная? Кости и мышцы? Здоровая перистальтика кишечника да почек работа прекрасная? Иль моча в головы ударила? То нездоровье, граждане.