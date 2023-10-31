Дагестан: провал на местах и в центре – Гурулёв не стал списывать всё на вражескую заграницу

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Аудрюс
Да все они там либо сторонники, либо члены ХАМАС! От того они так ведут себя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России...
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2 д.
slava biryukoff
Опаздываем во многом... Пора бы уже проснуться...
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2 д.
Уя
Уфимцев я
Да нет, не опаздываем... Просто эти действия называются другими словами - предатели везде! И только такие вот &quot;решительные действия сторон&quot; все это бл@@во и вскрывают, вываливая это наружу, для всеобщего обозрения...
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2 д.

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