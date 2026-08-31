Li Auto сравнивает Mega нового поколения с первым iPhone — компания обещает перевернуть рынок минивэнов

Второе поколение электрического Mega получит технологии, которые должны сделать огромный MPV манёвренным и комфортным, как кроссовер Основатель и глава Li Auto Ли Сян сравнил второе поколение электрического минивэна Mega с первым iPhone.
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