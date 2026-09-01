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Антифашист

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Путин: Мы восхищены мужеством Ирана и пытаемся ему помогать в трудной ситуации

Путин: Мы восхищены мужеством Ирана и пытаемся ему помогать в трудной ситуации

Россия восхищена мужеством Ирана и старается помогать ему, поставляя необходимые товары. Мужество иранцев перед лицом агрессии США просто восхищает.

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