РФ направила Чехии ноту о содействии в осмотре демонтированного памятника Коневу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия направила Чехии дипломатическую ноту с просьбой оказать содействие в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированного памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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