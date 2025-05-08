Криптовалютная проблема Трампа

Недавние криптовалютные проекты семьи Трампа создают напряжение в индустрии накануне важного голосования в Сенате по законопроекту GENIUS, который должен установить правила для платёжных стабильных монет.
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