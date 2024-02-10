«Было рекомендовано плановое вмешательство»: Боярскому сделали операцию на сердце

Актер уже выписался из больницы Andrey Fedechko/Global Look Press О проблемах с сердцем у Михаила Боярского говорилось еще в конце прошлого года, когда его неожиданно для поклонников госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.
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