Председатель ЦИК Памфилова заявила, что Запад попытается сорвать выборы в России осенью

Председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг, 4 августа, заявила, что в настоящий момент оппоненты России за рубежом затаились, однако они попытаются сорвать и дискредитировать выборы в стране осенью.
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