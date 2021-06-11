«Вегас» сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории

«Вегас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, пройдя «Колорадо» (4-2, 6:2 в шестом матче) в серии второго раунда.
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