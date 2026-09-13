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МОСИНФОРМ

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Тематические игровые площадки обновили на юге Москвы

Тематические игровые площадки обновили на юге Москвы

На Малой Тульской улице, Варшавском и Загородном шоссе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроили и обновили площадки для детей и занятий спортом.

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