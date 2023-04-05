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Греция отказалась отдавать Киеву Leopard 2A6 и ЗРК С-300

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос 5 апреля заявил, что его страна не станет отправлять на Украину находящиеся у государства на вооружении модернизированные танки Leopard 2A6 и российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

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