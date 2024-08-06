Азербайджан, Казахстан и Узбекистан решили объединить свои энергосистемы

Электрический кабель соединит Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, соответствующий меморандум подписали главы энергетических ведомств трех стран на Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает 6 августа пресс-служба Минэнерго Казахстана.
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