Крепостное право в России отменили 164 года назад, превратив людей в "обязанных"

Бывшие крепостные ожидали полной воли и были недовольны состоянием "временнообязанных" 164 года назад, 17 марта 1861 года, был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, основной причиной которого и в целом всей реформы по освобождению крестьян считается кризис крепостнической системы.