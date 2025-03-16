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Крепостное право в России отменили 164 года назад, превратив людей в "обязанных"

Крепостное право в России отменили 164 года назад, превратив людей в "обязанных"

Бывшие крепостные ожидали полной воли и были недовольны состоянием "временнообязанных" 164 года назад, 17 марта 1861 года, был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, основной причиной которого и в целом всей реформы по освобождению крестьян считается кризис крепостнической системы.

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