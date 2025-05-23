Украина является нестабильным государством, поэтому готовность Европейского союза (ЕС) содержать ее армию численностью в миллион человек создает угрозу безопасности самих стран — членов регионального содружества.
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