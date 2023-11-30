Секреты ненадолго: что мы увидели в штаб-квартире Chery

Всё, что нам показали — это уже не будущее, а без пяти минут настоящее. В китайском городе Уху, где расположена штаб-квартира и производство автомобильной группы Chery, мы оказались скорее по случаю, чем по поводу.
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