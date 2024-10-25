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Глава Харьковской области рассказал о свободе слова на освобождённой территории региона, которой нет под оккупацией Украины

Глава Харьковской области рассказал о свободе слова на освобождённой территории региона, которой нет под оккупацией Украины

Начальник российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что люди, проживающие на временно оккупированных киевским режимом территориях Украины, лишены свободы слова, не имеют возможности высказываться, в отличие от граждан на освобожденных территориях.

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