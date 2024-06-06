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Живем в параллельных мирах: Мизулина оценила костюм Бузовой на концерте в Уфе

Живем в параллельных мирах: Мизулина оценила костюм Бузовой на концерте в Уфе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на сообщения граждан, которые информировали о выступлении блогера, певицы и телеведущей Ольги Бузовой в чрезмерно откровенном костюме на VK fest в Уфе.

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Комментарии
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Владимир Аверков
Ратмира-на мыло!!!....за все непотребства отвечает НАЧАЛЬСТВО!!!...иначе,на какой хренсис оно вообще нужно???
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3 час.
NN
No Name
Кому нужна была ее голая жопа??? 🤐 Противно смотреть
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3 час.
тл
татьяна ломакина
совсем совесть потеряли.
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1 час.

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