Живем в параллельных мирах: Мизулина оценила костюм Бузовой на концерте в Уфе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на сообщения граждан, которые информировали о выступлении блогера, певицы и телеведущей Ольги Бузовой в чрезмерно откровенном костюме на VK fest в Уфе.
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