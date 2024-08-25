Экс-капитан "Спартака" Джикия заявил, что выбирает новый клуб

Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что выбирает себе новый клуб. Об этом он сообщил в комментарии порталу "РБ Спорт", отвечая на вопрос, с чем связано, что он так долго находится без клуба.
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