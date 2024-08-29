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Популярный туристический порт оказался наводнен сотнями тысяч дохлых рыб: «Слишком поздно»

Популярный туристический порт оказался наводнен сотнями тысяч дохлых рыб: «Слишком поздно»

Плавающие туши рыб создавали серебристый покров над портом и зловоние, которое встревожило жителей и власти, которые поспешили собрать их, прежде чем запах достигнет близлежащих ресторанов и отелей, пишет The Guardian.

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