Популярный туристический порт оказался наводнен сотнями тысяч дохлых рыб: «Слишком поздно»

Плавающие туши рыб создавали серебристый покров над портом и зловоние, которое встревожило жителей и власти, которые поспешили собрать их, прежде чем запах достигнет близлежащих ресторанов и отелей, пишет The Guardian.
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