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Пора признаться, что мы во многом должны быть благодарны нашим эмигрантам. Они н...

Пора признаться, что мы во многом должны быть благодарны нашим эмигрантам. Они на личном примере показали русским людям, может быть, сомневающимся, что их ждёт на чужбине, и русские перестали сомневаться и остались дома.

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