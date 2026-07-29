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SPLETNIK

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали кадры летнего отдыха с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали кадры летнего отдыха с детьми

Королевский двор опубликовал в соцсетях подборку фото и видео с семейными и рабочими моментами принца Уильяма (который сейчас является первым в очереди на престол) и его жены Кейт Миддлтон за прошедшие месяцы.

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