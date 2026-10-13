Церковь в них не нуждается: Милонов высказался о созданных ИИ иконах

Депутат Госдумы Милонов высказался об иконах, созданных ИИ. Церковь в них не нуждается.Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит места нейросетям в иконописи.
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