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Царьград

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Церковь в них не нуждается: Милонов высказался о созданных ИИ иконах

Церковь в них не нуждается: Милонов высказался о созданных ИИ иконах

Депутат Госдумы Милонов высказался об иконах, созданных ИИ. Церковь в них не нуждается.Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит места нейросетям в иконописи.

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