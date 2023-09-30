Онколог Погребняков рассказал о русском препарате от рака, эффективность которого доходит до 100%

Новый отечественный препарат для лечения онкозаболеваний эффективен в 90-100 процентах случаев.Завотделением-врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.