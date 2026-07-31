В Госдуме объяснили, почему СВО на Украине не завершится в этом году Специальная военная операция РФ на Украине не завершится в этом году.
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а народы России ждали к осени...
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1 м.
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В Госдуме объяснили, почему СВО на Украине не завершится в этом году Специальная военная операция РФ на Украине не завершится в этом году.
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