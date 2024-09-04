Туристический бизнес захватывает прибрежные зоны в Карелии

Водоохранные зоны водоемов республики часто не берутся в расчет при строительстве новых объектов Текст, фото: Елена Малишевская На берегу Лососинного озера, в 17 километрах от Петрозаводска, строится новый ресторан «Корсар».
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