Во Владимирской области проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» члены Общественного совета при ОМВД России «Киржачский» Кристина Вазганава и Екатерина Кожевникова провели увлекательный квест «Похищение зайки» по правилам дорожного движения и безопасного поведения в общественных местах для ребят, посещающих пришкольный лагерь.