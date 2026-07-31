Во Владимирской области проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» члены Общественного совета при ОМВД России «Киржачский» Кристина Вазганава и Екатерина Кожевникова провели увлекательный квест «Похищение зайки» по правилам дорожного движения и безопасного поведения в общественных местах для ребят, посещающих пришкольный лагерь.
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